SAN GIORGIO IONICO-APPROVATO BILANCIO DI PREVISIONE 2021- COLONNA PORTANTE PER LE OPERE PUBBLICHE

COMUNICATO STAMPA DEL 28/05/2021

Il Consiglio Comunale di S. Giorgio J. ha approvato a maggioranza il Bilancio di Previsione per il 2021. Anzi, ad assere più precisi, è stato approvato in assenza della opposizione, tenuto conto che al momento della discussione del punto, i “pochi” rappresentanti della opposizione hanno abbandonato il consiglio. Ma veniamo al merito del provvedimento. All’interno di questo indispensabile strumento amministrativo, grandissima rilevanza è attribuita al Piano delle Opere Pubbliche che delinea le strategie e i programmi dell’Amministrazione in tema di interventi su beni di proprietà dell’Ente.

Anche quest’anno, l’elenco è quanto mai corposo e denso di iniziative e di progetti, alcuni di essi già in fase avanzata, ed è stato mai portato alla cognizione della massima assise politica del governo del paese per la sua discussione ed approvazione. Senza ombra di dubbio, l’Amministrazione guidata dal Sindaco Mino FABBIANO, può ritenersi molto soddisfatta per l’ottimo lavoro sin qui eseguito ed esprime una forte ringraziamento agli Uffici per il contributo dato.

Venendo alle opere, l’attività dell’Amministrazione spazia dalla viabilità, agli interventi di messa in sicurezza del territorio ed efficentamento energetico degli edifici pubblici. In tema di viabilità, si proseguirà con gli interventi già in corso, come, ad esempio, la realizzazione del completamento di via Brunelleschi e via Pirandello, interventi legittimamente attesi da molto tempo dai cittadini residenti. Importanza strategica riveste sicuramente l’intervento per la realizzazione di un tratto di fogna bianca, per il quale è in itinere la procedura per la individuazione della ditta appaltatrice.

L’esecuzione dei lavori, dal costo complessivo di €. 1.200.000 derivanti da contribuzione regionale, porterà notevoli benefici in termini di smaltimento delle acque meteoriche per i cittadini che abitano nella parte bassa dell’agglomerato urbano. Proseguono, inoltre, i lavori per il rifacimento completo del campo comunale A. Rizzo, dell’importo di €. 635.000, e riprenderanno a breve i lavori presso la pista di pattinaggio (costo dell’intervento €. 90.000). Gran parte delle opere pubbliche in programma, sarà concentrata sulla messa in sicurezza ed efficientamento energetico della maggior parte delle strutture di proprietà dell’Ente e, principalmente, delle scuole.

Nello specifico, saranno oggetto di intervento la scuola Nesca, la Pascoli, la Da Vinci, la De Gasperi. Tutti gli interventi saranno realizzati grazie ai contributi nazionali e sovranazionali di cui l’Ente è risultato beneficiario e assegnatario. Inoltre, sono stati predisposti due progetti, di cui uno per ristrutturare la pavimentazione di Piazza S. Giorgio, del valore di €. 500.000, attualmente in attesa di autorizzazione da parte della Sovrintendenza alle Belle Arti, e l’altro per la realizzazione della pavimentazione nelle vie limitrofe a Piazza S. Giorgio, ovvero, via XI Febbraio, via Isonzo, via Pio XI, tratto di via Immacolata, via Diaz, per un valore di €. 1.000.000, ammesso a finanziamento ed in attesa di risorse. E’, inoltre, previsto un intervento di manutenzione straordinaria del colombaio all’interno del cimitero comunale, costo dei lavori €. 160.000.

Queste le iniziative più immediate, ma si sta già lavorando ad altri progetti. Tenuto conto che quello approvato è stato l’ultimo Bilancio di Previsione di questa Amministrazione a guida di Mino FABBIANO, ritengo sia per me doveroso riporre un sentito ringraziamento ai funzionari e ai dipendenti dell’Area Tecnica del nostro Comune che, anche in un momento di ristrettezza, soprattutto dovuta alla oramai cronica carenza di personale, nonché al difficile momento pandemico che stiamo vivendo da oltre un anno, si sta impegnando al massimo per realizzare molti degli obiettivi che l’Amministrazione si è prefissata all’atto dell’insediamento.

S. Giorgio J. 27.05.2021 L’Assessore ai LL.PP. Dott. Pietro VENNERI