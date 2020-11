SAN GIORGIO IONICO ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE PER L’EMERGENZA COVID19

Scritto da Redazione / novembre 26, 2020 6:07 pm /

La benemerita iniziativa posta in atto dalla Protezione Civile di San Giorgio Ionico in collaborazione con Croce Rossa Italiana, ad opera del suo gruppo volontariato, è la dimostrazione lampante della presenza di persone che operano per il bene della Comunità, cercando di mitigare tanti disagi che la pandemia sta creando.

Non v’è alcuno che non abbia cercato di rispondere a questa domanda che è fine a se stessa e permette a chi risponde di vellicare il proprio ego, senza suscitare praticamente alcun giovamento.

L' 1 Dicembre 2004, pubblica il primo numero in formato cartaceo di "Giornale Armonia", mensile d'informazione locale in distribuzione gratuita per tutto il territorio tarantino, trasformandosi successivamente in edizione on line attualmente in rete.

