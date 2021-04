SAN GIORGIO IONICO ELEZIONI AMMINISTRATIVE – LA DESTRA SANGIORGESE INIZIA CON 3 LISTE

Comunicato Stampa

Il coordinatore di Fratelli d’Italia Arcangelo Alfeo comunica la nascita di una coalizione di centro destra, supportata da e associazioni del territorio sangiorgese, pronta a dare quella svolta che il paese cerca da anni. Attorno al partito di Giorgia Meloni ci saranno una serie di liste civiche che accolgono volti nuovi della politica locale, lontani dai soliti noti che, ad ogni tornata elettorale, tornano alla ribalta per le promesse di rito che verranno prontamente disattese.

La cittadinanza ci chiede un impegno in tal senso e noi abbiamo accolto le richieste, e ci siamo impegnati per esaudirle. Il coordinatore di Fratelli D’Italia ha dichiarato che ci sarà l’impegno della dirigenzadel partito e del presidente Giorgia Meloni per assicurare questa svolta a San Giorgio Ionico, dopo oltre vent’anni di egemonia maldestra di una sinistra che ha messo in ginocchio la cittadina, sia in termini economici che di vivibilità, creando una vera e propria casta.

Continua Alfeo: “il nostro impegno sarà massimo ed improntato nell’assicurare un presente ed un futuro alla nostra cittadina degno di una comunità del terzo millennio che vuole risollevarsi e, nel contempo, sbarazzarsi di questa sinistra che ha procurato solo danni al territorio.”

“La nostra squadra sarà pronta a governare il paese con competenza e serietà. Siamo consapevoli della situazione attuale ed abbiamo ben chiara la strada che si deve percorrere affinché si possa tornare a rivedere una San Giorgio fiorente, curata ed economicamente sana.”

“Al netto delle lamentele e del malcontento che oggi si sente nell’aria, è necessario avere dei progetti fattibili per il paese, a partire dall’uso dei fondi europei e nazionali per migliorare il decoro urbano, o alla razionalizzazione delle risorse da impiegare nella manutenzione e sicurezza stradale” Per ora, la coalizione è formata da Fratelli d’Italia con Arcangelo Alfeo già coordinatore del partito di Giorgia Meloni, Nuova Realtà capeggiata dal dott. Russo Roberto medico veterinario, Alleanza per San Giorgio con il responsabile Loris Fonseca, ma i giochi non sono ancora chiusi perché si sta lavorando affinché, a differenza di ciò che accadde nel 2016, si possa contare su un fronte unito per offrire una alternativa seria e credibile ai cittadini che, troppe volte, hanno dovuto optare per il solito voto clientelare.

“Il nostro obiettivo è vincere e, se questo significherà combattere su più fronti, non ci tireremo indietro, così come non lo facemmo 5 anni fa”.

Giornale Armonia Registrato al Tribunale di (Ta) n.638 del 23/11/2004

Pubblicità