SAN GIORGIO IONICO – NASCE CENTRO ASSISTENZA PSICOLOGICA IN RETE PER AIUTARE A RIPRENDERE IN MANO LA TUA VITA

Il primo centro che si prende cura di persone che soffrono di Disturbo da attacchi di Panico, nasce nel cuore di San Giorgio Jonico ad opera della Dott.ssa Mariella Bruno, psicologa e psicoterapeuta che da anni si occupa di disturbo di panico. Questa volta però ha voluto riunire eccellenze del territorio pugliese, qui nel nostro territorio, per offrire uno spazio in cui in rete ci si prende cura di sé a 360°: corpo e psiche. Per la prima volta, nella provincia jonica un insieme di professionisti in rete per un disturbo così invalidante: Disturbo da Attacchi di Panico.

Non è il classico “centro polispecialistico” poiché qui non ci si occupa di “tutto” ma ci si prende cura di disturbi di ansia, panico e da stress, attraverso visite personalizzate e/o corsi di formazione organizzati periodicamente con gli esperti.

Pertanto il suo team è composto dai seguenti professionisti: Dott. Orazio Lippolis, dirigente medico psichiatra ASL TA. Durante il convegno, la dott.ssa Bruno ha presentato il Dott. Lippolis esprimendo la sua stima nella capacità di saper ascoltare “altro oltre”

Dott.ssa Elisa Caramia, medico psichiatra, omeopata, agopuntore in formazione. La dott.ssa bruno presentando la Dott.ssa Caramia, ha espresso le sue grandi doti umane e la sua grande umiltà nonostante la sua grande conoscenza e cultura scientifica.

Dott.ssa Mariella Pipoli, terapeuta di coppia, familiare e sessuologa. La sua capacità è quella di saper sentire il cuore dell’altro entrandoci in punta di piedi, così la presenta la dott.ssa Bruno.

Dott.ssa Alessandra Anatilopan, posturologia, la quale si occupa attraverso il metodo Raggi, di aiutare la persona a sciogliere le tensioni corporee tipiche dei disturbi di ansia, panico e stress. Lei ha la capacità di respirare emozioni insieme al paziente, grazie alla sua profonda sensibilità.

Dott. Andrea Urso, nutrizionista, dietista, vicepresidente nazionale Nutri Prof. Energia e intraprendenza contraddistinguono il Dott. Urso, asserisce la dott.ssa Bruno che nel suo team, conferisce quel sapore speziato particolare.

Dott. Roberto Decaroli, lo psicoterapeuta esperto di meditazione. Lui è istruttore del protocollo MBSR. I corsi di Mindfulness partiranno a breve. Lui è autenticità pura, descrive la responsabile del centro, Dott. Bruno.

Dott.ssa Mariella Bruno, responsabile del centro, si prende cura attraverso percorsi psicoterapici e corsi di formazioni di ansia, panico e stress poiché, come ella stessa ha dichiarato, conosce il panico non solo come professionista ma quasi 20 anni fa ne ha sofferto, per cui oggi, da oramai 12 anni, ha scelto di esserci per aiutare gli altri a riprendersi in mano la propria vita, liberi dal panico.

Per prenotazioni e info contattare: info@tracorpoepsiche.it contatti IG e FB "Tra Corpo e Psiche" oppure whatsapp: 3294031168

