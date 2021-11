SAN GIORGIO IONICO: PRESENTATA LA NUOVA GIUNTA COMUNALE

Scritto da Redazione / novembre 1, 2021 6:50 pm /

Dal punto di vista numerico, la squadra è composta di tre donne e due uomini che, in passato, hanno maturato diverse esperienze in ambito politico, sociale, del lavoro e dell’associazionismo. Il Sindaco Mino Fabbiano , si è dichiarato orgoglioso di avere questa giunta che va intesa in termini di collegialità e senza individualismi, un modo di lavorare che negli ultimi cinque anni, ha dato buoni risultati in base al consenso popolare. La nuova giunta lavorerà in continuità con quella passata, ma con più entusiasmo, elemento fondamentale che permetterà di ripartire con immediatezza.

