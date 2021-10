SAN GIORGIO JONICO PIANGE LA GIOVANE VITA SPEZZATA DI MICHELE BARULLI NOTO IMPRENDITORE VITIVINICOLO

Scritto da Redazione / ottobre 3, 2021 10:46 am /

Questa mattina, il consigliere Angelo Di Lena , dell’Unione dei comuni del versante orientale della Provincia di Taranto, dopo aver effettuato un sopralluogo sul luogo dell’incidente, ha scritto nuovamente alla Provincia e al prefetto di Taranto, Demetrio Martino denunciando la gravità della situazione. «Sabato 2 ottobre 2021, come gli altri di questi ultimi mesi, c’è stato l’ennesimo incidente, questa volta mortale che conferma, ove ce ne fosse bisogno, la necessità di interventi sulla strada provinciale in questione».

Sulla pagina Facebook di Sloow Food di Grottaglie si legge: «Ci ha lasciati all’improvviso ieri sera. Michele Barulli, dell’Azienda Agricola Fabiana, un giovane imprenditore che amava la vita e il nostro territorio. Michele era sempre impegnato nel lavoro dei suoi vigneti sin dalle prime ore del giorno e si era unito alla nostra associazione. Vogliamo ricordarlo con il suo sorriso, con una nostra foto in un’occasione in cui eravamo insieme così come oggi siamo insieme alla sua famiglia ed agli amici per condividere l’enorme dolore».

Sgomenta e attonita la comunità sangiorgese per la scomparsa di Michele, giovane e talentuoso imprenditore che assieme all’amato padre Antonio – scomparso di recente – alla madre Anna Restano e alla sorella Fabiana, hanno contribuito a dare lustro alla cittadina ionica promuovendo, in tutto il mondo, il buon prodotto dall’azienda vinicola di famiglia.

Ancora un incidente stradale mortale, in provincia di Taranto, ieri sera, intorno alle 21, sulla Strada Provinciale 109 che collega Pulsano a San Giorgio Jonico. Nel sinistro ha perso la vita Michele Barulli di San Giorgio, 33 anni, noto imprenditore del settore vitivinicolo e titolare dell’Azienda Agricola Fabiana che viaggiava in sella alla sua motocicletta.

