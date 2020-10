SAN BIAGIO FESTA PATRONALE A CAROSINO

Comunicato Stampa

L’emergenza sanitaria non arresta la macchina delle tradizioni nella cittadina jonica di Carosino. Nei prossimi giorni, infatti, si svolgeranno i solenni festeggiamenti in onore di San Biagio, Patrono del paese.

“Un’antica tradizione ed una profonda devozione uniranno – anche per quest’anno – il popolo carosinese; è d’uopo il rispetto delle normative per il contenimento dell’emergenza Covid: non possiamo, neppure in questa occasione, abbassare la guardia sulla difficile situazione che stiamo vivendo” – sono queste le parole del Primo Cittadino Di Cillo, che con molta cautela invita la popolazione ad unirsi, anche simbolicamente, ad onorare il Santo Patrono.

Saranno giorni caratterizzati dal Triduo Solenne, con le Sante Messe celebrate dal Vicario Arcivescovile Mons. Alessandro Greco, Don Cosimo Rodia – Parroco di San Marzano di S.G. – e da Don Davide Errico, Padre Spirituale del Seminario di Molfetta e nuovo collaboratore della locale Parrocchia di Carosino. Sabato 10 Ottobre vigilia della festa con alle ore 18.30 la consegna delle chiavi della città al Santo Patrono da parte del Sindaco e Domenica 11 Ottobre giorno della festa di San Biagio con le Sante Messe solenni mattutine e l’uscita del Santo alle ore 12.00 dal portone della Chiesa Madre, nell’orario solito della processione che quest’anno non ci sarà per i motivi che ben conosciamo, per la benedizione a tutta la comunità, alla presenza delle autorità civili e religiose di Carosino e della comunità gemellata di Maratea. “Un evento di tradizione centenaria che vede la collaborazione del Comune di Carosino al fianco del Comitato Festa che lavora tutto l’anno nel sociale e nella cultura e religiosità del paese. Non mancheranno gli spunti che caratterizzano la nostra festa patronale nella sua tradizione con la banda che darà l’atmosfera della festa nelle strade cittadine e le due uscite del Santo dalla Chiesa quasi a voler abbracciare tutto il popolo carosinese. Seppur con difficoltà e ristrettezze Comune, Comitato Festa e Parrocchia non fermeranno nel 2020 una storia che si ripete dal 1908, come ringraziamento per il raccolto della nostra terra” – queste le parole di Davide Roselli, consigliere delegato alle Tradizioni del Comune di Carosino.

Non resta che augurare a tutti i caro sinesi buona Festa.

Il Delegato alle Tradizioni Il Sindaco

F.to Davide Roselli F.to Onofrio Di Cillo