IL SANGIORGESE GIULIANO LIUZZI NEL TEAM DI STUDIO DELL’ATMOSFERA DI MARTE

Studiano sodo i nostri ragazzi con grande impegno loro e delle famiglie che li supportano con affetto e privazioni, fino ad arrivare a far parte di grandi team che ricercano l’esistenza della vita su altri pianeti.

È il caso del Dottor Giuliano Liuzzi ricercatore sangiorgese che fa parte del Team che studiando i dati pervenuti dalla missione EXO MARS di recentissima pubblicazione, (una ricerca europea in orbita attorno a Marte dal 2018) ha permesso di scoprire nuovi dettagli di come il vapor d’acqua viene rilasciato nell’atmosfera marziana.

Studi che potrebbero creare sinergie proprio in questi giorni in cui la missione Perseverance ha rilasciato sul suolo del pianeta rosso il potente macchinario per approfondire gli studi sulla consistenza della sua atomosfera.

Quando ci raggiungono queste notizie straordinarie è incontenibile il sentimento di orgoglio che prende tutti, ovvero il conoscere che un nostro ragazzo arriva ai vertici della ricerca mondiale, ma subito dopo pensiamo al livello in cui versa la nostra ricerca che spinge le nostre migliori menti a prendere la strada dell’immigrazione.

Il pensiero corre ancora alle condizioni in cui versa il nostro sistema dell’istruzione, in generale, e nella fattispecie universitaria, e la speranza che con i prossimi fondi di finanziamento previsti nel Next Generation Eu, possano finalmente far fare il salto di qualità all’università e alla ricerca, e che possano far crescere tanti emuli del ricercatore sangiorgese.

Al Dottor Giuliano Liuzzi e alla sua famiglia esprimiamo i nostri più intensi sentimenti di gratitudine e orgoglio.