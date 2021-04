SECONDA PASQUA DI PANDEMIA – INCONTRO COL SINDACO MINO FABBIANO

L’occasione del rituale incontro pre festivività col Sindaco di San Giorgio Ionico, Mino Fabbiano, è stata opportuna per raccogliere dalla sua voce alcune considerazioni, a partire dall’andamento della campagna vaccinale over 80, che purtroppo anche per i sangiorgesi è prevista presso il sito di Grottaglie. A tal proposito il Sindaco ha auspicato l’apertura di un altro centro di vaccinazione utile al potenziamento della Campagna presso la nostra città .

Per quanto attiene al supporto economico delle famiglie più deboli, il Sindaco ha informato che venerdì è iniziata la distribuzione dei buoni spesa a seguito del bando chiuso nel mese di Marzo, e che subito dopo la Santa Pasqua saranno riaperti i termini per una nuova erogazione.

Infine il primo cittadino non ha mancato di porgere a tutta la Comunità sangiorgese e alle autorità sanitarie e militari i più fervidi voti augurali per le Festività Pasquali, al pari della gratitudine per tutti coloro che ai vari livelli sono impegnati nella lotta alla pandemia.

Iintervista Di Vittoria Dettoli – Riprese Di Davide Ndoj

