SOLIDARIETÀ E INCLUSIONE – LA DONAZIONE DEGLI OPERATORI CINESI ALLA PROTEZIONE CIVILE DI SAN GIORGIO I.

Scritto da Redazione / gennaio 23, 2021 9:46 pm /

Sentite parole di ringraziamento sono state espresse dal sindaco “In questo momento vi ringrazia l’intera Comunità per il vostro prezioso gesto di solidarietà”, al pari dell’Assessore Bucci che ha voluto ricordare il lavoro instancabile di tutti gli operatori della protezione civil, attribuendo ai tre imprenditori cinesi un’ideale qualifica di operatori di complemento al lavoro che la protezione svolge, per il loro prezioso gesto di solidarietà.

La comunità cinese non è nuova a gesti di generosità e solidarietà, nella primavera scorsa infatti, in occasione delle prime aggressioni del Covid19, in considerazione della penuria di dispositivi di protezione, avevano donato una notevole quantità di mascherine e disinfettante gel.

About the author

L' 1 Dicembre 2004, pubblica il primo numero in formato cartaceo di "Giornale Armonia", mensile d’informazione locale in distribuzione gratuita per tutto il territorio tarantino, trasformandosi successivamente in edizione on line attualmente in rete. www.giornalearmonia.it

View all articles by Redazione »