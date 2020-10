SOSPENSIONE PRECAUZIONALE DELLA FREQUENZA SCOLASTICA CLASSE IIIA PLESSO CENTRALE “MARIA PIA” VIA IV NOVEMBRE 1, SAN GIORGIO IONICO.

COMUNICATO DEL SINDACO FABBIANO

Ho appena ricevuto la comunicazione da parte del Dirigente Scolastico del Primo Circolo Didattico Maria Pia di Savoia del provvedimento di sospensione precauzionale delle lezioni nella classe terza “A” del plesso di via 4 Novembre. La sospensione delle lezioni si rende necessaria a seguito della conferma, da parte del Dipartimento di igiene della ASL, della positività al tampone da Covid-19 di una alunna frequentante la stessa classe. Conseguentemente sono state adottate tutte le misure del caso a cominciare dall’obbligo di quarantena per gli altri alunni della classe, degli insegnanti e del personale venuto in contatto con la bambina positiva. Sono già in corso le procedure di sanificazione di tutti gli ambienti frequentati dalla alunna che, peraltro, è già in isolamento domiciliare da venerdì scorso 9 ottobre. Domani 14 ottobre le lezioni in tutto il plesso interessato si svolgeranno regolarmente. Già nella giornata di giovedì 15 p.v. i bambini e tutto il personale in quarantena saranno sottoposti a tampone e nello stesso giorno, presumibilmente, potremo avere notizie in merito. Ovviamente, sarà cura della Autorità Scolastica e del sottoscritto tenere costantemente informate le famiglie della popolazione scolastica frequentante il plesso Maria Pia di Savoia dell’evolversi della situazione. Colgo l’occasione per raccomandare a tutti i cittadini l’osservanza delle norme contenute nel DPCM emanato dal Governo ieri notte. Le forze di polizia sono impegnate al controllo della loro osservanza e a sanzionare eventuali trasgressori.

© Copyright Giornale Armonia Registrato al Tribunale di Taranto n.638 del 23/11/2004

_____________________________________________________________________________________

Pubblicità