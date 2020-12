SPACCIA MARIJUANA E COCAINA IN CASA PROTETTA DA PORTA BLINDATA E VIDEOSORVEGLIANZA: 37ENNE PREGIUDICATO ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO

Scritto da Redazione / novembre 29, 2020 9:00 am /

Al termine dell’operazione il pregiudicato è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, dopo le formalità di rito espletate negli Uffici della Questura, accompagnato presso la Casa Circondariale del capoluogo. I giovani acquirenti saranno segnalati agli uffici prefettizi per essere sottoposti a programma di riabilitazione.

Ennesima operazione dei Falchi della Squadra Mobile, che hanno scoperto una piazza di spaccio gestita da un noto pregiudicato di 37 anni, che da qualche tempo aveva ripreso a spacciare cocaina presso il suo domicilio, al primo piano di una palazzina di edilizia popolare in Via Mediterraneo.

About the author

L' 1 Dicembre 2004, pubblica il primo numero in formato cartaceo di "Giornale Armonia", mensile d’informazione locale in distribuzione gratuita per tutto il territorio tarantino, trasformandosi successivamente in edizione on line attualmente in rete. www.giornalearmonia.it

View all articles by Redazione »