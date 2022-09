TORNEO NAZIONALE DI TENNIS SAN GIORGIO IONICO

Scritto da Redazione / settembre 13, 2022 9:42 pm /

Complimenti al direttivo del Circolo Tenni San Giorgio Jonico per aver messo in piedi una macchina organizzativa perfetta. Luca Vanni (Tc Sinalunga) ex numero 100 delle classifiche Atp, porta a casa la finale maschile al termine di un match di altissimo livello.

