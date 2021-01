UN 2021 DI BELLEZZA E SPERANZA……

di Enzo Carrozzini

Un’immagine che schiude i pensieri alla bellezza e alla speranza per rivolgere a tutti i nostri lettori i più cari auguri per il nuovo anno.

Questa foto ritrae uno dei più bei siti di cui si compone la nostra Puglia, il Parco Naturale delle Dune Costiere che comprende parti del territorio della valle d’Itria tra Fasano e Ostuni in provincia di Brindisi.

Per gentile concessione dell’autore, il reporter fotografico barese, Nicola Abbrescia, amico di lunga data del nostro giornale, arricchiamo il nostro archivio fotografico con uno scatto d’autore della grande bellezza di Puglia.

Nicola ci ha narrato che lo scatto nasce da un’intuizione di Enzo Lavarra, già Presidente dello stesso parco e membro della Federazione Europea dei Parchi Naturali, il quale gli aveva chiesto di ritrarre un’immagine che potesse esprimere emblematicamente la bellezza del territorio pugliese, e che egli ha potuto realizzare in occasione di una visita in loco qualche giorno fa.

E l’immagine è lì ferma, immortala un pezzo di territorio, una strada sterrata bianca che percorre un campo con in fondo una striscia di ulivi immersi tra il blu cobalto del mare e l’azzurro intenso del cielo, splendido esempio di armonia tra essere umano e natura circostante, emblematica dell’uomo che non viola l’ambiente e che, con la sua opera, ne arricchisce bellezza e non la deturpa, ma purtroppo sappiamo che non è sempre così.

L’edizione barese di La Repubblica, proprio questa mattina per la penna di Antonella Gaeta, responsabile cultura del quotidiano, ha sottotitolato l’immagine col titolo “IL 2021 E LA GRANDE BELLEZZA”, ne riprendiamo volentieri la notizia, buoni ultimi ma felici, perché la bellezza della Puglia è il nostro orgoglio, e appartiene a tutti.

Siamo reduci da un anno tristissimo ma abbiamo il dovere di andare avanti nonostante la tragedia sanitaria economica in corso, improntiamo il nostro cammino all’insegna della bellezza, tutto il resto è speranza, sarà speranza….