UN AMICO NON SI COMPRA

Scritto da Redazione / febbraio 26, 2021 9:35 pm /

A tale scopo il Comune prevede la corresponsione di un contributo economico annuale massimo di € 250,00 per la durata di anni 5, a titolo di rimborso per le spese medico-veterinarie o alimentari, di educazione cinofila, polizze sanitarie, eventualmente sostenute nel corso dell’anno.

About the author

L' 1 Dicembre 2004, pubblica il primo numero in formato cartaceo di "Giornale Armonia", mensile d’informazione locale in distribuzione gratuita per tutto il territorio tarantino, trasformandosi successivamente in edizione on line attualmente in rete. www.giornalearmonia.it

View all articles by Redazione »