VACCINAZIONI OVER 80. LA STORIA E IL MESSAGGIO DI SPERANZA DELLA DOTTORESSA ANTONIETTA SANTORO PRIMA DONNA MEDICO DI MARTINA FRANCA

San Giorgio Ionico. Proseguono a ritmo serrato le vaccinazioni AntiCovid 19 presso il Centro Vaccinale di San Giorgio Ionico. E’ il turno degli over 80. Tra i vari ospiti della struttura, Antonietta Santoro classe 1928 prima donna a Martina Franca (Taranto) a prestare il giuramento di Ippocrate. Una vita per la medicina, una vita per il prossimo. Abbiamo voluto fortemente conoscerla per raccogliere le sue impressioni. Ringraziamo Vincenzo Imperatrice, figlio della dottoressa Santoro da noi contattato telefonicamente, al quale abbiamo chiesto di narrarci la storia della mamma.

“ Mia madre è stata la prima donna medico di Martina Franca. – Ha esordito il signor Vincenzo- avendo iniziato ad esercitare la professione da giovanissima, con tantissime difficoltà, ma è riuscita in breve a riscattarsi grazie alla sua bravura e alla sua dedizione. E’ stata sempre mossa dall’amore e la passione per il suo lavoro, aiutando le persone in difficoltà e fornendo alla gente preziosi consigli. In passato infatti il ruolo del medico di base non era soltanto “sanitario” ma anche di persona di fiducia. Mia madre ha spinto tanti giovani dell’epoca a continuare gli studi, fermamente convinta dell’importanza della cultura per costruire un futuro. Oggi per lei è stata una giornata molto intensa ed emozionante perché ci teneva davvero tanto a ricevere il vaccino, in quanto convinta e fiduciosa che questa sia l’unica arma che abbiamo per superare questo momento buio.

Qui, al Centro Vaccinale di San Giorgio Ionico, mamma ha trovato un’accoglienza particolare da parte del personale tutto. La cosa più bella ed emozionante è stato proprio il conforto che i medici impegnati nelle vaccinazioni le hanno trasmesso, facendola sentire a casa ”.

Novantaquattro anni e non sentirli, una carica vitale senza uguali e soprattutto tanta grinta e positività ma quale il segreto per una lunga vita?

“ Mia madre è stata una antesignana della dieta mediterranea. Ha sposato dei concetti per quell’epoca moderni della alimentazione ricca di frutta e verdura , della cura del fisico, dello stile di vita, e poi tanto movimento a tutte l’età” .

Toccante messaggio finale di speranza e positività che la dottoressa Santoro tramite il giornale ha voluto infondere a tutti:

“ Il nostro vuole essere certamente un messaggio positivo per tutte quelle persone che si accingono a ricevere il vaccino. E’ l’unica strada, l’unica certezza che abbiamo per sconfiggere questo nemico invisibile. Tanta gente è smarrita e ha bisogno di messaggi di positività e di speranza. Il messaggio di mia madre è quello di credere nella scienza e soprattutto nei sacrifici di tutti noi”.

