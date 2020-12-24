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VIDEO INTERVISTA DEL SINDACO MINO FABBIANO – AUSPICI E PROSPETTIVE PER IL FUTURO DI SAN GIORGIO IONICO

Scritto da   /   dicembre 24, 2020 8:17 pm  /   0 Commenti

Mino Fabbiano sindaco-1

VIDEO INTERVISTA DEL SINDACO MINO FABBIANO –
AUSPICI E PROSPETTIVE PER IL FUTURO DI SAN GIORGIO IONICO
(regia da remoto)

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  • Publicato: 5 giorni fa il dicembre 24, 2020 8:17 pm
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  • Ultima modifica: dicembre 24, 2020 @ 8:17 pm
  • Categoria: SanGiorgioNews.it

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L' 1 Dicembre 2004, pubblica il primo numero in formato cartaceo di "Giornale Armonia", mensile d’informazione locale in distribuzione gratuita per tutto il territorio tarantino, trasformandosi successivamente in edizione on line attualmente in rete. www.giornalearmonia.it

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