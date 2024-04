PUGLIA TEATRO SI PREPARA A CELEBRARE IL 50° DELLA FONDAZIONE-SABATO 27 APRILE TUTTI A L’ECCEZIONE

Sabato 27 Aprile, alle ore 18,30, presso L’Eccezione – Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro, a Bari, in Via Indipendenza 75, per la 49^ stagione artistica di Puglia Teatro e 22^ de L’Eccezione, con il patrocinio del Ministero della Cultura e con la direzione artistica di Rino Bizzarro, L’eccezione saluta il suo pubblico per il meritato riposo che traghetterà la compagnia e il suo fondatore al traguardo prestigioso del cinquantenario della fondazione. Proprio questo quarto ed ultimo appuntamento-spettacolo del ciclo “Polvere di stelle”, sarà dedicato alle Nozze d’oro della compagnia Puglia Teatro”, che ricorreranno nella prossima stagione artistica 2024/2025.

L’ultimo appuntamento della stagione, è stato lasciato volutamente aperto all’incontro e al dibattito fra i responsabili della struttura e tutto il pubblico partecipante, per discutere insieme su quello che è stato fatto fino ad oggi, ma soprattutto su quello che tutti insieme si intende fare e realizzare in futuro, in un piccolo centro teatrale e culturale, che però tanto piccolo non è (lo sarà solo per i metri quadrati) se recentemente è stato insignito del prestigioso Premio Nazionale di Teatro “Franco Enriquez” per l’attività teatrale professionistica, (il più importante riconoscimento nazionale del settore) e che quindi ha delle responsabilità anche nei confronti di chi ha visto ne L’Eccezione un punto di luce nella Città di Bari e nella Regione.

“L’invito a tutto il pubblico” afferma il Direttore Rino Bizzarro– ” è quello di partecipare e portare senza indugio anche critiche costruttive, idee e proposte che potrebbero essere recepite e realizzate nella prossima stagione artistica. un appuntamento del genere non capita tutti gli anni.

Ci si aspetta di trovare interlocutori attenti ed intelligenti, come del resto sempre è avvenuto in passato, per avere una ulteriore maggiore spinta volta a continuare un cammino che al giro di boa dei cinquant’anni si proietta ancora verso un futuro di cambiamento e di rinnovamento”.