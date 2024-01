VALORIZZAZIONE TERRITORIALE- LE TAGGHJATE AL 5° POSTO SU 14 TRA I PROGETTI DA FINANZIARE

In arrivo finanziamento provvisionale

Nota stampa – “Ancora una volta una notizia straordinaria per la nostra comunità! Chiudiamo il 2023 con sfide superate, traguardi raggiunti e apriamo le porte al 2024 con entusiasmo e determinazione.

Con Det. Dir. n.173 dell’11.12.2023 della Regione Puglia al Comune di San Giorgio Ionico sono stati riconosciuti contributi, sulla misura relativa all’implementazione degli strumenti di governance, finalizzati all’esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione del paesaggio e attuazione della pianificazione paesaggistica su scala locale.

I contributi assegnati ammontano ad euro 10.000,00, su tutto il territorio regionale solo quattordici sono stati gli enti beneficiari e il nostro Comune è risultato quinto nella graduatoria finale, segno che la nostra proposta è stata ritenuta tra le più meritevoli.

Con le risorse finanziate da Regione Puglia sarà ora possibile realizzare un progetto mirato alla tutela e alla salvaguardia di una porzione di territorio comunale, il parco delle “Tagghiate”, sia per la sua valorizzazione come patrimonio paesaggistico sia per la promozione di uno dei luoghi più intimamente identitari della nostra comunità. L’Ecomuseo avrà come fulcro l’ambiente naturale che non sarà meramente osservato ma vissuto a 360 gradi, diventando esso stesso palcoscenico, luogo di incontro dove vivere la convivialità, fare esperienze e laboratori legati alla storia locale agricola e artigianale e sede di workshop tematici. La proposta promuove, nei confronti dei cittadini, una maggiore e più consapevole conoscenza del patrimonio locale, restituendo valore ai luoghi della vita quotidiana e con esso alle persone che abitano il paesaggio e che sono chiamati a custodirlo.”