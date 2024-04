IL TEATRO AL BIVIO TRA PASSATO E FUTURO FOCUS A L’ECCEZIONE

Questa sera a partire dalle ore 18,30, presso L’Eccezione – Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro, a Bari, in Via Indipendenza 75, per la 49^ stagione artistica di Puglia Teatro e 22^ de L’Eccezione, con il patrocinio del Ministero della Cultura e con la direzione artistica di Rino Bizzarro, terzo ed ultimo appuntamento-spettacolo del ciclo “Movimenti di teatro – Nuovi orizzonti”, a cura di Teodosio Saluzzi; questo terzo appuntamenti sarà dedicato alla riflessione su quanto accade

“Oggi – Ritorno al futuro?”.

In questo periodo, nel momento storico in cui viviamo, si riscoprono elementi dei secoli passati, come il simbolismo o la recitazione in versi, il ritorno ad una ‘arte pura’ o al contrario ad un fine ‘morale’ del teatro.

Il carattere comune, di cui è ancora permeata la cultura teatrale a noi contemporanea, fu per tutti il superamento della semplice rappresentazione della realtà, e in seguito, con l’avvento del cinema e della televisione, una netta separazione tra ciò che è quotidiano e immediatamente percepibile e la ‘verità teatrale’, resa possibile da strumenti propri del teatro quali la suggestione, l’affabulazione e il gioco immaginifico che l’attore instaura con il pubblico.

In questo contesto, anche gli autori-attori che in tempi recenti hanno dato vita al genere teatrale più aderente alla realtà quotidiana, il cosiddetto teatro di narrazione, sono più vicini ad un modello di cantastorie di epoca medioevale che al concetto di teatro verista ottocentesco, che della cura del dettaglio anche scenografico e della fedeltà e plausibilità faceva le sue ragion d’essere.

Nel corso dell’incontro sarà effettuata una lettura scenica del testo di Teodosio Saluzzi “Ecco perché i marziani sono piccoli e brutti”, con Alessandra Capuano, Enzo Carrozzini, Andrea Saluzzi, Francesca Sciannimanico e l’intervento della giornalista Rosamaria Fumarola.

