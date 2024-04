AUTONOMIA DIFFERENZIATA- TRAPPOLA O OPPORTUNITA’? APPROFONDIMENTO A L’ECCEZIONE DI PUGLIA TEATRO

Questa sera 13 Aprile, alle ore 18,30, presso L’Eccezione – Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro, a Bari, in Via Indipendenza 75, per la 49^ stagione artistica di Puglia Teatro e 22^ de L’Eccezione, con il patrocinio del Ministero della Cultura e con la direzione artistica di Rino Bizzarro, terzo ed ultimo appuntamento-spettacolo del ciclo di incontri dedicati a “La Questione meridionale – Il Mezzogiorno nello Stato italiano”, a cura di Pasquale Martino; questo terzo appuntamento porrà in evidenza il rapporto “Nord e sud oggi – La trappola della autonomia differenziata”, con proiezioni di immagini e brevi video sull’argomento.

La “Questione Meridionale” esiste ancora. Per molti anni, infatti, il Mezzogiorno d’Italia è stato considerato il problema della crescita italiana, al cospetto di margini di azione compressi dalle regole europee e dall’eccesso di regionalismo. E così, i governi nazionali si sono progressivamente disimpegnati dalle politiche di riequilibrio territoriale. In tale scenario, il divario Nord-Sud è aumentato e l’Italia si è allontanata dagli altri paesi avanzati. Uno spiraglio arriva, però, dal programma Next Generation Eu che ha restituito nuova centralità alla coesione economica, sociale e territoriale, creando le condizioni per tornare a guardare al Sud non più solo come problema, ma come soluzione.

L’ECCEZIONE – Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro –

Via Indipendenza 75 -70I23-BARI-

Tel. Fax 0804167320; 3386206549

Direttore artistico: Rino Bizzarro –

e-mail: pugliateatro@gmail.com ;

http://www.pugliateatro.it

Web: www.pugliateatro.it