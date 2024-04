LIONS CLUB TERRA IONICA. UN’ALTRA INIZIATIVA SOCIALE NEL CONTESTO DELLA FESTIVITÀ PATRONALE DI SAN GIROGIO IONICO

Nel contesto dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono si colloca l’iniziativa “Il diabete, conosciamolo meglio” organizzato dal Lions Club Taranto – San Giorgio I. Terra Jonica. Domenica 21 aprile dalle 10.00 alle 13.00 in Piazza San Giorgio a San Giorgio Ionico sarà a disposizione della popolazione un team di professionisti per fornire informazioni e dirimere dubbi sul diabete, una malattia che attualmente rappresenta la quarta causa di morte e la cui insorgenza è in costante aumento a causa dei mutati stili di vita. Verrà anche effettuato uno screening sulla compliance dei pazienti diabetici. Saranno presenti inoltre l’Associazione Diabetici Jonici e, per promuovere la salute attraverso lo sport l’Horse Club Terra Jonica e l’ASD POL. Fit Fun Pattinaggio. Con il patrocinio del comune di San Giorgio Ionico.