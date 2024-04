BARI. A L’ECCEZIONE APPUNTAMENTO CON LA POESIA

Sabato 6 Aprile, alle ore 18,30, presso L’Eccezione – Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro, a Bari, in Via Indipendenza 75, per la 49^ stagione artistica di Puglia Teatro e 22^ de L’Eccezione, con il patrocinio del Ministero della Cultura e con la direzione artistica di Rino Bizzarro, terzo ed ultimo appuntamento del ciclo “Inediti percorsi – Nuove proposte”, a cura di Maria Pia Latorre; questa volta l’argomento dell’incontro-spettacolo è “Da non dimenticare – Poetesse e testi”, con la partecipazione di Ezia Di Monte e Teresa Cardone.

Il percorso poetico che verrà preso in considerazione in questo evento si snoda su sei poetesse, intorno alle quali si è costruito un cammino di crescita e di consapevolezza per tentare di riuscire a guardare al futuro con una prospettiva positiva di rinnovamento e con l’obiettivo di raggiungere un dialogo collaborativo che porti ad una piena parità di genere.

Sono stati individuati in questo cammino tre filoni sequenziali: la sofferenza politica, il riscatto e la poesia di emancipazione.

Nel filone della sofferenza politica saranno interrogate tre grandi voci: Anna Achmátova, Lina Kostenko e Amelia Rosselli. Come poeta del riscatto, vissuto con la leggerezza che le è congeniale, ascolteremo la voce di Wisława Szymborska. La poesia di emancipazione ancora oggi vede impegnate tante poetesse. Ne saranno prese due a modello: Nadia Anjuman e Joy Harjo.