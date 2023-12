100 MILA EURO PER VILLA PARABITA DI SAN GIORGIO IONICO

Con delibera n. 161 del 21.12.2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla manutenzione di Villa Parabita. L’importo dell’intervento ammonta ad euro 100.000,00.

Il progetto prevede la riqualificazione completa ad alto contenuto innovativo attraverso la risistemazione dei percorsi e dei cordoli che delimitano le aree verdi; posa in opera di una nuova recinzione in acciaio Corten, illuminazione perimetrale da realizzarsi alla base del cordolo (lato interno) attraverso l’utilizzo dei led e il ripristino del muro perimetrale esterno.

L’acciaio Corten è un materiale versatile dalle straordinarie proprietà strutturali ed estetiche. Il suo nome deriva dall’abbreviazione di due termini inglesi che ne definiscono le caratteristiche principali: CORrosion resistance (resistenza alla corrosione) e TENsile strength (resistenza a trazione). La scelta di questo materiale altamente tecnologico è stata data dal fatto che rispetto ad altri materiali, si autoprotegge dalla corrosione elettrochimica.

Un nuovo modo di concepire il decoro urbano che, mentre da un alto preserva il fascino del luogo, dall’altro lo eleva a un nuovo livello di sostenibilità e innovazione. Le aree verdi sono oasi di tranquillità e luoghi di incontro. Investire in queste opere significa investire nella nostra salute e nel nostro legame comune.

Rimanendo in termini di inclusività, su cui si sta puntando molto, verrà predisposto apposito accesso dedicato. Questo perché mentre ci si prende cura degli spazi comuni, non si dimenticano le esigenze di coloro che hanno più difficoltà ad usufruirne. Un approccio questo, che non solo rispetta i diritti fondamentali di tutti i cittadini ma arricchisce la vita di tutta la comunità.

L’Assessore ai Lavori Pubblici Dott. Andrea Tripaldi