MISSIONE ASPIDES – TRA I MILITARI IMPEGNATI NEL MAR ROSSO CONTRO LA MINACCIA HOUTI IL NOSTRO CONCITTADINO ANTONIO PACCIANA

Una notizia che ci riempie di orgoglio e trepidazione. Antonio Pacciana 27 anni, sangiorgese, è uno dei militari impegnati sul cacciatorpediniere caio Duilio impiegato in questi giorni nelle acque dell’Oceano indiano tra Africa Arabia nella missione “Aspides”, decisa dall’Unione Europea per fornire tutela alle navi mercantili in rotta su quelle acque. A nessuno sfugge la delicatezza del compito che i nostri ragazzi stanno svolgendo per la comunità a tutela della nostra economia. Antonio, figlio di imprenditore, con la passione per i motori, giovanissimo a 18 anni si arruola nella marina militare “per fare esperienza” e continua a servire il suo paese. Ancora giovane e annovera già un buon numero di missioni sulla nave da sbarco San Marco e sulla portaerei Giuseppe Garibaldi. Di stanza a La spezia, Attualmente è impegnato sul Caio Duilio come specialista ecogoniometrista, col particolare e importantissimo compito di localizzazione degli ostacoli subacquei mediante la riflessione di ultrasuoni. Non c’è da difendere solo i natanti sulla superficie del mare, ma anche la profondità laddove Sono posizionati i cavi marini per le telecomunicazioni tra i continenti. Ad Antonio e alla sua famiglia la nostra più viva gratitudine per il contributo profuso alla pace e all’economia del nostro Paese.