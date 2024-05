LA SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE DELLA CARTA….

Conferenza spettacolo sulla Legge fondamentale dello Stato del Magistrato Salvatore Cosentino

Di Enzo Carrozzini

Nonostante oggi il teatro di prosa abbia tanto da offrire se pensiamo alle rappresentazioni dei più grandi autori italiani e stranieri (De Filippo, Fo) Goldoni, Pirandello, Beckett, Moliere, Pinter, Shakespeare, Williams, per citarne qualcuno), nel panorama culturale italiano è avvertita forte l’esigenza di rinnovamento di dare all’arte teatrale nuove forme di espressione in grado di suscitare arricchimento culturale, intrattenimento E divulgazione che, in altre forme, resterebbero ad una limitata platea di utenti.

In questa direzione va inserito l’originale progetto “Di sana e robusta Costituzione” creato dal Dottor Salvatore Cosentino, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce, che vede lo stesso magistrato farsi raccontare dal proprio figliolo, Francesco Saverio, la Costituzione Italiana, la Legge più importante della Repubblica nata dalla Resistenza e dalla lotta di liberazione dal nazi fascismo.

Sostanzialmente “il Diritto diventa Teatro” e, quindi, “narrazione”: l’ abbinamento di opere d’arte (Giotto, Piero della Francesca, Botticelli, Raffaello, Leonardo Da Vinci, Tiziano, Caravaggio, Goya, Delacroix, Modigliani, Picasso, Guttuso, Dali’ e brani cantautorali (De Gregori, De Andrè, Bennato, Jannacci, Gaber, Battiato e Renato Zero), unitamente ai 15 principi sanciti nella Carta Costituzionale cui si uniforma ogni attività del cittadino italiano, dona alla conferenza spettacolo un particolarissimo tratto originale, creando un ponte tra passato presente futuro, suscitando quel senso di orgogliosa, predestinata appartenenza alla storia di un popolo.



L’evento è organizzato dal Lions Club Taranto – San Giorgio I. “Terra Jonica

28 maggio 2024 Teatro FUSCO TARANTO Ingresso libero contribuzione volontaria