SAN GIORGIO IONICO. NASCE LA PRIMA CASA DI COMUNITÀ – LA STRUTTURA IN PIAZZA KENNEDY

Martedi 26 settembre 2023 alle ore 10.00 in Piazza Kennedy a San Giorgio Ionico alla presenza del Direttore Generale della ASL di Taranto, Dott. Vito Gregorio Colacicco, della Direttrice del Distretto ASL 6 di Grottaglie, Dott.ssa Giusi Ronzino , del RUP Ing. Paolo Moschettini e di altri rappresentanti della Direzione Generale ASL di Taranto ci sarà una breve presentazione del Progetto per la realizzazione della prima casa di Comunità nella Provincia di Taranto e nell’occasione avverrà la consegna del cantiere alla ditta appaltatrice la ICOSER SrL. Sarà, ovviamente, presente l’amministrazione comunale con la consigliera delegata, Dott.ssa Cosima Farilla, il Sindaco Dott. Cosimo Fabbiano e la Giunta.

L’intuizione della amministrazione comunale di sottoscrivere, nel 2018, il protocollo d’intesa con la ASL di Taranto per la realizzazione di un poliambulatorio nei locali dell’immobile di proprietà dell’ente sito in piazza Kennedy, ex mercato coperto, ha messo nella condizione il nostro comune di essere oggi tra i primi, nella provincia di Taranto, ad avere la propria Casa di Comunità. Le Case della Comunità (CdC) sono le nuove strutture socio-sanitarie che entreranno a far parte del Servizio Sanitario Nazionale. Il progetto del Ministero della Salute si pone l’obiettivo di potenziare esviluppare l’assistenza sanitaria territoriale nel SSN implementando nuovi modelli organizzativi e ridefinendo le funzioni e il coordinamento delle realtà già presenti nel territorio.

L’amministrazione comunale è molto soddisfatta di questo importante traguardo raggiunto attraverso un lungo lavoro di coordinamento con la Direzione Generale della ASL di Taranto. Quando entrerà in funzione questa struttura ci saranno ricadute importanti sulla possibilità dei nostri cittadini di usufruire di tutta una serie di servizi sanitari senza dover affrontare le difficoltà di spostarsi nel comune capoluogo ovvero in altri comuni della provincia.

Un particolare ringraziamento va, ovviamente, alla Direzione Generale della ASL di Taranto, nelle persone del Direttore Colacicco e dell’ing. Moschettini e di tutti i loro collaboratori che a vario titolo si sono sempre resi disponibili e pronti a dialogare con la nostra amministrazione.

Ringrazio quanti nella amministrazione comunale si sono, fin dall’inizio, impegnati perché questo progetto vedesse la luce a cominciare dalla Dott. Farilla Cosima, dal Dott. Pietro Venneri, dall’Arch. Lucia Restano e finire all’attuale Assessore ai LL.PP. Dott. Andrea Tripaldi.

Comunicato stampa Dalla Casa Comunale, 21.09.2023 Il Sindaco Dott. Cosimo Fabbiano