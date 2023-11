CHIAMARLO AMORE NON SI PUÒ – Diretta 16 dicembre ore 18:00

Tutti sono consapevoli che la piaga sociale della violenza sulle donne che degenera nella barbarie estrema dei femminicidi debba essere debellata. L’emozione suscitata dall’assassinio di Giulia Cecchettin sembra aver mosso a livello nazionale le coscienze e la consapevolezza anche di centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi, che in questi giorni hanno manifestato l’esigenza di ricercare rinnovate coordinate comportamentali all’insegna dell’accettazione dell’unicità delle individualità e del rispetto dell’altra metà del cielo.

Da ogni parte si sente la necessità di porre la questione al centro della discussione sociale e politica e non soltanto e semplicemente il 25 Novembre, giorno dedicato, a nostro avviso, all’ unica vera soppressione cui una società giusta deve aspirare, ovvero quella di ogni genere di violenza sulle donne.

Il mondo della musica non ha fatto mancare la sua voce per sollevare e contrastare le vessazioni che componenti del genere maschile perpetrano sulle donne, basti ricordare John Lennon e il suo brano “Woman Is the nigger of the world” , che già 50 anni orsono sollevava e denunciava le condizioni di disagio vissute dalle donne, qualche hanno dopo il cantautore Edoardo Bennato col suo brano “La fata” riprendeva il concetto, denunciando le vessazioni subite dalle donne allorquando intendessero rivendicare la propria individualità e la personale affermazione nella società.

Ed è proprio ispirandoci a una frase del brano del cantautore partenopeo: “Chiamarlo amore non si puo” , intendiamo dare il nostro contributo alla discussione, non certo per aggiungere parole a parole ma prospettare analisi, diagnosi e tentare di proporre soluzioni, considerato la problematica della violenza di genere molto complessa che incrocia milioni di percorsi personali.

Insieme al giornalista Matteo Schinaia, coordinatore dell’evento, se ne discuterà con: la Dottoressa Maria Bruno, psicologa e psicoterapeuta, la Dottoressa Marisa Di Santo, Giudice di pace, Il dottor Orazio Lippolis Psichiatra criminologo. Diretta 16 dicembre 2023 ore 18 su www.giornalearmonia.it/TV e www.facebook.com/SanGiorgioNews.it