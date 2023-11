UN PERCORSO A COLORI LA CHIESA DEL GESÙ A BARI VECCHIA PROSCENIO DI UN EVENTO SOLIDALE

Serata Solidale Sabato 25 Novembre presso la Chiesa del Gesù nella città vecchia di Bari. Nel suggestivo scenario barocco della chiesa, 60 acquerelli creati dal Medico artista e sceneggiatore teatrale Francesco Scotto, hanno costituito la base dell’evento “Un percorso a colori” ideato dallo stesso artista alfine di contribuire al finanziamento del pranzo di Natale che la sezione barese della Comunità di Sant’Egidio organizza, insieme a tanta altra assistenza concreta per i poveri della città. Serata riuscitissima e seguita da un pubblico sostenuto, accorso nonostante le condizioni del tempo Proibitive, che ha ammirato le opere montati sugli schienali dei banchi posti nella navata centrale della Chiesa secondo un preciso percorso cromatico emozionale creato dall’artista, un’ondata di colori Che è culminata fino all’altare maggiore della chiesa.

Francesco Scotto ha dato l’avvio alla serata spiegando le motivazioni dell’iniziativa, illustrando la Particolare Tecnica da cui prendono vita e forma le sue composizioni, introducendo subito dopo l’intervento della professoressa Roberta Gambatesa, presidentessa della Comunità Barese, la quale ha informato delle iniziative svolte dalla Comunità verso poveri, senza alcuna distinzione di culto o provenienza geografica, invitando tra l’altro i presenti a no far mancare la propria presenza al pranzo nel giorno di Natale. Non è mancato l’approfondimento culturale sulla genesi della particolare e unica struttura barocca della chiesa svolta dalla Professoressa di Storia dell’arte Giulia Perrino. La serata si è avviata alla fine con la lettura, da parte del nostro Direttore Enzo Carrozzini, di una storia scritta dallo stesso Scotto con la quale ha voluto dar rilievo alla capacità di parlare dei colori pur non essendo dotati di parola… Bilancio della serata, acquerelli tutti venduti, L’artista ha già provveduto alla trasmissione del ricavato della Vendita alla Comunità, dandone ampia comunicazione sui social. Un sold out che conta più ogni altra cosa….