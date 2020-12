CONTROLLI DELLA POLIZIA DI STATO: 150MILA EURO DI DANNO PER FURTO DI ENERGIA ELETTRICA E OTTO DENUNCIATI

Scritto da Redazione / novembre 30, 2020 9:32 am /

Stessa sorte per un pregiudicato del 1987 trovato in possesso di un coltello a serramanico con lunghezza di 8 cm di lama.

La Squadra Volante ha denunciato per porto abusivo di armi un pregiudicato di 42 anni perché trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 20 cm.

Sempre i colleghi del Commissariato Borgo, nel corso dei quotidiani controlli in Città Vecchia, hanno denunciato per inosservanza al Daspo urbano quattro parcheggiatori abusivi mentre erano impegnati nello svolgimento dell’illecita attività.

