SENTIERI DI ISPIRAZIONE, IL LIBRO DI SUOR ALICE

Di Eleonora Arnesano

Suor Alice Mathew Uzhuthuval, educatrice di grande esperienza e sensibilità, ha scritto “Sentieri di ispirazione” che è un interessante libro scandito da brani evangelici, meditazioni ed esperienze di vita. Quando ti capita di leggere un libro scritto da una suora, ti aspetti di leggere il racconto della sua fede e della sua vita.

In realtà, questo libro è ben tutt’altro, ti accompagna durante tutta la lettura per entrare in contatto con il tuo “te stesso”, ti esorta a scrivere sulle pagine di un diario, le tue emozioni emerse alla fine di un capitolo, per iniziare una ricerca approfondita perché le persone più felici sono coloro che traggono il meglio da ciò che hanno per donare amore.

Non è un libro da comprendere ma da ascoltare, una palestra per le tue abitudini mentali.

L’ingrediente fondamentale e filo conduttore è uno soltanto, che si comprende sin dalle prime pagine, una sola parola grande quanto un albero che regala la propria ombra in difesa di tutti, incondizionatamente.

È ciò che Suor Alice esegue quotidianamente nella Congregazione femminile “Serve dei Poveri” di Oria (Br), una grande donna che si dedica all’assistenza di persone bisognose, all’educazione dell’infanzia, alla catechesi ed altre opere di carità.

Durante la lettura, si definisce il significato di spiritualità, come una dimensione dell’esperienza umana, il risveglio e l’evocazione dell’io profondo. “Dio – dice Suor Alice- è colui che ci accompagna verso la verità di se stessi che dona la pace” e l’amore è un modo di vivere senza maschere, con sincerità e trasparenza, è un evoluzione interiore, è dedicare agli altri la propria parte più bella. L’amore è libertà, è donare senza nulla chiedere in cambio.

Il libro è stato pubblicato dalla Casa editrice Mama Dunia Edizioni ed è introdotto dalla prefazione di Natascia Pane, direttrice dell’agenzia “Contrappunto Talent Management” nonché coach e trainer, ambasciatrice di pace.