UN ALTRO CONTRIBUTO IMPORTANTE DALLA REGIONE PUGLIA PER SAN GIORGIO IONICO

SCUOLA SERRO COSTANTINOPOLI DE GASPERI

Nota stampa 04.01.2024

“Con delibera n. 135 del 24.11.2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori strutturali del complesso scolastico “Rione Serro” per la candidatura all’avviso pubblico (Determinazione del Dirigente Sezione OO.PP. e Infrastrutture 19.10.203, n.785 del registro D.G.R. n.1374/2023- L-R. n.13/2001) per la concessione di contributi regionali in conto capitale in favore di amministrazioni pubbliche per la realizzazione e manutenzione di OO.PP. e di pubblico interesse”.

A seguito dell’avvio delle lavorazioni previste nel progetto iniziale che riguardavano: adeguamento alla normativa antincendio, abbattimento delle barriere architettoniche, antisismica ed efficientamento energetico, è emersa la necessità di ulteriori interventi di risanamento strutturale.

A tal fine si è candidato il progetto esecutivo, richiedendo un contributo di euro 200.000,00, al fine di acquisire un punteggio più elevato secondo l’attribuzione prevista nell’avviso pubblico e cofinanziare con fondi di bilancio la restante quota pari ad euro 183.138,75. Con determinazione n.1042 del 20.12.2023 ci è stata comunicata l’ammissione a finanziamento di euro 200.000,00 da parte della Regione Puglia. Una grande risultato per tutta la nostra comunità in quanto San Giorgio rientra tra i diciotto enti destinatari della misura.

Altra notizia degna di nota di ammissione ad altro bando regionale, è quella di ammissione al finanziamento di euro 9.000,00 (n.1056 del 27.12.2023 del Registro delle Determinazioni) per la partecipazione all’avviso F 2023 della Regione Puglia consistente nell’acquisto di attrezzature tecnico- sportiva.

Ringrazio l’intera squadra dei lavori pubblici, per l’impegno e il lavoro svolto con dedizione. Il loro contributo prezioso, ha reso possibile questo risultato straordinario.

Attraverso queste iniziative miriamo a garantire che gli investimenti non solo soddisfino le attuali esigenze della comunità, ma contribuiscano anche a costruire un futuro sostenibile e inclusivo per le generazioni a venire. Applichiamo, in questa come in altre iniziative, il principio di equità intergenerazionale. Siamo orientati verso un futuro in cui le infrastrutture pubbliche contribuiscano alla costruzione di una società equa e sostenibile nel tempo”

L’Assessore ai Lavori Pubblici Dott. Andrea Tripaldi