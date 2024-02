REALIZZAZIONE CAMPO MULTIFUNZIONALE SPORTIVO E RICREATIVO PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI PASCOLI”

Comunicato stampa 09.02.2024

“Siamo lieti di condividere un emozionante progetto che prenderà forma nel cuore della nostra comunità. Con delibera di Giunta n. 151 del 19.12.2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla creazione di un innovativo spazio a carattere aggregativo, sportivo e ricreativo all’interno dell’area pubblica attrezzata del cortile prospicente via Giordano sito all’interno dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Pascoli”. Verrà realizzato un campo multifunzionale per il gioco del calcetto, della pallamano e della pallavolo con pavimentazione in erba sintetica; vi sarà inoltre, un’area da dedicare all’allenamento per il gioco della pallacanestro.

Le lavorazioni comprenderanno anche la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione del campo con fari led, una recinzione elettrosaldata a delimitazione del campo multifunzionale e la risistemazione dell’area di ingresso lungo via Umberto Giordano.

Questo progetto ambizioso nasce con l’obiettivo di promuovere l’aggregazione sociale consentendo alle ragazze ed ai ragazzi di poter svolgere, in considerazione del clima favorevole di cui godiamo, attività sportive e ricreative e di socializzazione all’aperto. Un ringraziamento particolare va al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo G. PASCOLI, Prof.ssa Caterina Bagnardi per la proficua collaborazione nella realizzazione del progetto.

Permetteteci di illustrare i risvolti sociali che questo progetto porterà con sé:

Inclusione sociale : il campo multifunzionale offrirà spazi e attività accessibili a tutti. Sarà un luogo dove la comunità potrà riunirsi e socializzare in un ambiente sano e inclusivo.

: il campo multifunzionale offrirà spazi e attività accessibili a tutti. Sarà un luogo dove la comunità potrà riunirsi e socializzare in un ambiente sano e inclusivo. Promozione della salute e del benessere : lo sport è l’attività fisica sono fondamentali per uno stile di vita sano. Attraverso la messa in opera del nuovo campo, si vogliono incentivare i nostri giovani a praticare attività fisica regolarmente, promuovendo il benessere fisico e mentale.

: lo sport è l’attività fisica sono fondamentali per uno stile di vita sano. Attraverso la messa in opera del nuovo campo, si vogliono incentivare i nostri giovani a praticare attività fisica regolarmente, promuovendo il benessere fisico e mentale. Sviluppo delle competenze sociali e leadership: il campo sarà uno spazio dove si potranno attuare importanti lezioni di collaborazione, fair play, e leadership. Attraverso il gioco di squadra e la partecipazione ad eventi sportivi, le nostre ragazze e i nostri ragazzi potranno sviluppare apprendimenti e competenze spendibili per tutto l’arco della vita.

-Riduzione del rischio di devianza giovanile: attraverso lo sport sarà possibile proporre alternative positive e costruttive, essenziali per prevenire la devianza giovanile. Il campo rappresenterà, infatti, un ambiente sicuro e strutturato dove i giovani potranno trascorrere il loro tempo libero in modo significativo e gratificante.

Coinvolgimento della comunità: oltre a essere un luogo per gli studenti della scuola nell’orario scolastico, il campo sarà aperto a tutti i cittadini che desiderano partecipare alle attività sportive e ricreative.

Il costo dell’intera opera ammonta ad euro 130.000,00 di cui € 47.302,38 ricevuto mediante contributo del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) – DPCM 17 luglio 2020, ed € 82.697,62 con fondi di bilancio.

In conclusione, il campo multifunzionale rappresenta molto più di un semplice aggiornamento infrastrutturale. È un investimento nel nostro futuro, un impegno per il benessere e lo sviluppo dei nostri giovani e una testimonianza del potere trasformativo che può avere la collaborazione tra istituzioni pubbliche. “

La Dirigente Prof.ssa Caterina Bagnardi

Ass. ai Lavori Pubblici Dott. Andrea Tripaldi