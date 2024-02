APPUNTAMENTO A L’ECCEZIONE COL “TEATRO ASSURDO” DI SAMUEL BECKETT

MOVIMENTI DI TEATRO NUOVI ORIZZONTI SAMUEL BECKETT “L’assurdo in scena”

Sabato 17 Febbraio, alle ore 18,30, presso L’Eccezione – Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro, a Bari, in Via Indipendenza 75, per la 49^ stagione artistica di Puglia Teatro e 22^ de L’Eccezione, con il patrocinio del Ministero della Cultura e con la direzione artistica di Rino Bizzarro, secondo appuntamento-spettacolo del ciclo “Movimenti di teatro – Nuovi orizzonti”, a cura di Teodosio Saluzzi; questo secondo appuntamento è dedicato a “Samuel Beckett – L’assurdo in scena”.

Poeta, drammaturgo, sceneggiatore, traduttore e scrittore, Samuel Beckett viene ricordato come uno degli intellettuali più influenti del XX secolo, nonché uno dei massimi esponenti del Teatro dell’assurdo. Allievo di James Joyce, con il suo talento Beckett introdusse nuove logiche e tecniche narrative nella scrittura sperimentale. La sua straordinaria capacità di sovvertire gli schemi tradizionali emerge soprattutto nella produzione teatrale, in opere come Aspettando Godot, L’ultimo nastro di Krapp e Giorni Felici. Nel 1969 fu insignito del Premio Nobel.

Samuel Beckett nacque a Dublino nel 1906 da una coppia di protestanti di ceto medio-alto, che limitò molto la sua infanzia, contribuendo ad accrescere la sua naturale introversione. A 17 anni si iscrisse alla facoltà di Lettere moderne del Trinity College, dove iniziò ad essere aggredito dal dubbio ossessivo che riguardava i rapporti interpersonali, se dipenderne o liberarsene.

Il teatro dell’assurdo abbandona completamente la costruzione razionale e il linguaggio logico-consequenziale delle opere, scardinando la struttura tradizionale. La trama degli eventi, i rapporti di causa-effetto e l’ordine cronologico della narrazione vengono sostituiti da un’alogica successione di eventi, apparentemente senza alcun significato. Ciò che caratterizza questo tipo di produzione infatti, è la presenza di dialoghi e azioni senza senso, ripetitivi e riempiti di lunghe pause e silenzi.

Stefania Scarola e Francesca Sciannimanico saranno impegnate in una prova di messa in scena.





L’ECCEZIONE – Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro –

Via Indipendenza 75 -70I23-BARI-

Tel. Fax 0804167320; 3386206549

Direttore artistico: Rino Bizzarro –

e-mail: pugliateatro@gmail.com ;

http://www.pugliateatro.it