IL BARESE È UNA LINGUA! PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI UN’ANTOLOGIA DI AUTORI

Sabato 2 Marzo, alle ore 18,30, presso L’Eccezione – Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro, a Bari, in Via Indipendenza 75, per la 49^ stagione artistica di Puglia Teatro e 22^ de L’Eccezione, con il patrocinio del Ministero della Cultura e con la direzione artistica di Rino Bizzarro, terzo ed ultimo appuntamento-spettacolo del ciclo: “In lingua barese – Ufficiale, riconosciuta, condivisa”, a cura di Felice Giovine e Gigi De Santis; l’incontro è dedicato ad una “Antologia condivisa – Con l’ottimismo della volontà”.



Se il Barese è ormai una vera e propria lingua, e non solo una parlata gergale, lo si deve al fatto che da alcuni anni esiste una grammatica della Lingua barese condivisa dai più, opera di Alfredo Giovine, che alla cultura barese ed alla sua lingua ha dedicato gran parte della sua vita. E’ un punto di riferimento ineludibile per chi voglia scrivere correttamente in lingua barese e riuscire a farsi leggere e comprendere, quindi a confrontarsi con altre lingue locali senza complessi di inferiorità.



A questo proposito è in lavorazione una prima antologia di autori che hanno recepito le indicazioni della grammatica di Alfredo Giovine e ne hanno condiviso le linee guida, per una scrittura comprensibile e senza più astrusi artifici anarcoidi.



L’incontro a L’Eccezione, vedrà ospite Ferdinando Traversa, del Coordinamento Wikipedia e Wikimedia Italia.

