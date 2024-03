SAN GIORGIO IONICO NUOVA CONDOTTA IDRICA IN VIA LECCE

AQP SpA, nell’ottica di ottimizzazione della rete idrica, ha comunicato che lunedì, 4 marzo 2024, saranno avviati i lavori di rifacimento della condotta idrica di via Lecce, nel tratto ricompreso tra via Roma e via Diaz.

La realizzazione della nuova condotta è stata sollecitata da parte dell’Amministrazione Comunale e ha trovato la disponibilità della società Acquedotto Pugliese che ha provveduto a progettare l’opera e poi inserirla nel piano di investimenti della società volti al complessivo miglioramento della rete idrica sul territorio provinciale soprattutto in termini di riduzione delle perdite idriche. L’opera riveste un interesse strategico per quanto attiene l’ottimizzazione della rete idrica da parte di AQP e un fondamentale progresso nell’ambito delle infrastrutture idriche della cittadina.

Il progetto prevede l’intera sostituzione della condotta idrica ormai vetusta e il rifacimento di tutti gli allacciamenti di utenza lungo il percorso. Tale scelta consentirà alle nuove opere di inserirsi in maniera organica nelle reti esistenti uniformando così anche le successive operazioni di manutenzione. I lavori, come da crono programma avranno la durata di tre mesi, durante i quali, fino alla chiusura del cantiere, in sinergia con gli operatori del trasporto pubblico è stata predisposta dalla polizia locale la deviazione del traffico nell’area interessata dalle lavorazioni. Nello specifico, tutte le attività messe in atto, sia per l’organizzazione dell’area di cantiere sia per la gestione del traffico veicolare, sono state disposte a seguito di una riunione congiunta con l’ufficio tecnico lavori pubblici, la polizia locale e gli operatori del trasporto pubblico a margine del quale sono state individuate le fermate dei bus che saranno modificate a partire dal giorno 4 marzo.

Siamo soddisfatti dall’avvio dei lavori che conferma la forte collaborazione tra Comune e Acquedotto Pugliese. L’acqua pubblica è un bene prezioso e contribuire a ridurre gli sprechi, è un gesto sentito con responsabilità da tutta l’amministrazione comunale.

In foto Comandante della P.L. Dott.ssa Miriana Carparelli, Arch. Lucia Restano resp. LL.PP., Sindaco Mino Fabbiano, Ass. LL.PP. Andrea Tripaldi.

(Comunicato stampa)