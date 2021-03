NOTA DEL SINDACO FABBIANO. 166 CASI COVID A SAN GIORGIO IONICO

“Dall’ultimo bollettino pervenuto oggi giorno 24 marzo e che reca la data del 23 marzo 2021, i cittadini residenti o domiciliati nel Comune di San Giorgio Ionico positivi al tampone per Covid-19 risultano essere 166, quelli in regime di sorveglianza e isolamento fiduciario in attesa di effettuare il tampone sono, invece, 165.

Ricordo ai cittadini che domani scade il termine fissato dall’avviso pubblico per la presentazione della domanda per ottenere i BUONI SPESA ALIMENTARI.

Una volta istruite tutte le domande, correttamente compilate e pervenute in tempo utile, verranno disposti i relativi accrediti, dell’importo corrispondente al beneficio spettante, sulla tessera sanitaria/codice fiscale dei richiedenti.

L’ufficio dei servizi sociali del Comune di San Giorgio Ionico sta lavorando affinchè l’accredito possa essere disposto già nella settimana che precede la Pasqua.

Assicuro quanti non dovessero riuscire a presentare la domanda in tempo utille che, appena terminato l’iter istruttorio delle domande pervenute entro domani, si provvederà a riaprire i termini per la presentazione delle istanze.”