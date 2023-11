CI HA LASCIATO CIRO DE ANGELIS

La scomparsa di ogni persona che lascia un segno indelebile del suo passaggio presso una Comunità provoca sgomento e mancanza di fiato, procura un senso di vuoto che difficilmente può colmarsi, anche quando con il passare del tempo il senso della perdita è in parte mitigato, ma mai sopito, e puntualmente come un’ onda anomala è pronto a ghermirti col suo carico di rimpianto per tutto ciò che si è perso e per tutto quel che poteva essere vissuto, se quella cosa che chiamiamo destino fosse stato più clemente verso una persona come Ciro.

Grande e appassionato professionista, hombre vertical, persona per bene.

Tutti noi di Armonia partecipiamo con tristezza al dolore della famiglia.

Non lo dimenticheremo. Buon Viaggio Giro ti porti via un pezzo di noi….