UN NUOVO PATTO SOLIDALE PER IL FUTURO DELLA FORMAZIONE SCOLASTICA

A L’ECCEZIONE CONVEGNO PER UNA SCUOLA INNOVATIVA PER RIDARE FIDUCIA

ALLE GIOVNAI GENERAZIONI



Sabato 9 Marzo, alle ore 18,30, presso L’Eccezione – Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro, a Bari, in Via Indipendenza 75, per la 49^ stagione artistica di Puglia Teatro e 22^ de L’Eccezione, con il patrocinio del Ministero della Cultura e con la direzione artistica di Rino Bizzarro, terzo ed ultimo appuntamento-spettacolo de “L’Istituzione scolastica – Fra passato e futuro”, a cura di Vittoriano Caporale; questo terzo appuntamento è dedicato a “I giovani e la formazione”, con la partecipazione e l’intervento di Graziana Conteduca.

Nessuna epoca come la nostra ha dato e, nello stesso tempo, ha tolto ai giovani. I beni materiali, le prolungate e più diffuse opportunità d’istruzione, la permissività di costumi libertari sono sufficienti per ripagarli delle delusioni patite? Sono loro le vittime meno protette delle contraddizioni di una società individualista, consumista e sociologicamente conformista? Molti sono i giovani che si illudono di fuggire dalla realtà, negando la vita o sostituendola con i paradisi artificiali!

L’ UNESCO ha denunciato recentemente che la situazione dei giovani è critica e che la loro formazione risulta problematica. È urgente attuare un nuovo “patto solidale” che coinvolga i genitori, gli insegnanti e le istituzioni della società civile.

Cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo evitare? Cosa dobbiamo inventare in modo creativo?

Ci impegneremo per reinventare i nostri “futuri dell’educazione” e riorganizzare le scuole di ogni ordine e grado. Affronteremo con ottimismo le nuove problematiche giovanili, assumendoci pienamente le nostre responsabilità di genitori, di educatori, di cittadini della società democratica.





L'ECCEZIONE – Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro –

Via Indipendenza 75 -70I23-BARI-

Tel. Fax 0804167320; 3386206549

Direttore artistico: Rino Bizzarro –

e-mail: pugliateatro@gmail.com ;

http://www.pugliateatro.it



Web: www.pugliateatro.it

(Nella foto: Il Professor Vittoriano Caporale)