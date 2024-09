MOSTRA ANTOLOGICA DI CATALDO PICCOLI

Di Redazione

Domenica 15 Settembre si è svolta, presso l’Associazione Agnini di San Giorgio Ionico (Ta), la mostra antologica dell’artista Cataldo Piccoli.

Più di 30 quadri esposti in galleria, alcuni dedicati ai paesaggi della natura rurale ed altri al mare. La tecnica usata per questi oli ed acrilici su tela è, in particolar modo, la spatola e pennello, tecnica che l’artista ha perfezionato con il Maestro Antonio Durante e che ritrae dal 1976.

L’artista vanta un curriculum di grande spessore per le numerose partecipazioni ad estemporanee di pittura, mostre collettive e personali tra cui una in Grecia, concorsi, premi (premio Primavera Città di Foggia) e varie recensioni artistiche, oltre ad essere presente in cataloghi e quotidiani stampa. Dal 1996 promuove Rassegne pittoriche e manifestazioni culturali in qualità di socio fondatore e referente delle Arti visive presso l’Associazione Lino Agnini.

Il folto pubblico presente in sala ha potuto ammirare ed apprezzare le tele, attraverso anche la recensione artistica dettagliata della baronessa Elisa Silvatici, accademico dei cavalieri dell’ordine di Santo Stefano.

Introdotta dal Vicepresidente Dott.re Francesco Nitti e moderata poi dalla professoressa Antonietta Rubino, che ha intervistato l’artista e ha dato lettura del curriculum, la serata ha visto, come punta di diamante, la presenza in sala dello stesso artista Lino Agnini che ha donato ben 15 nuove opere all’Associazione che potranno essere ammirate dalla cittadinanza in sede.

La professoressa Eleonora Arnesano ha descritto attraverso l’esecuzione al pianoforte di brani di Einaudi e Grieg, alcune tele presenti in sala tra cui l’alba dei popoli del 2017, prato in fiore del 1985, presagio di bufera del 2000 e tramonto a lido torretta del 2012. La forza evocativa delle immagini, con il richiamo ai colori sono stati l’oggetto di forti emozioni durante la serata.

L’intervento dell’assessore Adele Castellano ha concluso l’incontro culturale.

La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 25 settembre dalle 18.00 alle 20.00 presso la sede dell’Associazione Lino Agnini di San Giorgio Ionico.

Foto Di Davide Ndoj (Ndoj Agency)