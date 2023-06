LA GIUNTA APPROVA INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PER L’ISTITUTO SERRO

La Giunta Comunale ha approvato in data 30 maggio 2023 il progetto esecutivo riguardante “Interventi di riqualificazione della Scuola Serro (Costantinopoli / De Gasperi). Con questi interventi saranno effettuati opere per adeguare gli edifici scolastici in questione alla normativa antincendio, abbattimento delle barriere architettoniche, antisismica ed efficientamento energetico. L’importo complessivo del finanziamento ottenuto ammonta ad euro 800.754,00 a valere sulla misura POR Puglia 2014-2020 Asse X – Azione 10.8.

Al termine degli interventi la scuola Serro sarà più sicura e più green e garantirà agli studenti della nostra comunità spazi rispondenti alle loro esigenze.

(comunicato Stampa assessorato ai LL PP)