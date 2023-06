STRADE RURALI GIUNTA COMUNALE APPROVA RIQUALIFICAZIONE

Proseguono i lavori di riqualificazione delle vie dell’abitato che continueranno anche nelle prossime settimane. Intanto il giorno 18 maggio u.s. la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica e atto di indirizzo per l’adesione al bando Avviso pubblico della Regione Puglia per l’ammodernamento della viabilità comunale secondaria esistente . Si tratta di progetti che riguardano opere di riqualificazione ed ammodernamento delle strade rurali del Comune di San Giorgio Ionico dell’importo complessivo di 750.000 euro.

Sono stati presentati tre progetti che riguardano tre importanti strade rurali che sono particolarmente degradate e che necessitano di interventi urgenti per consentirne una adeguata percorribilità in dettaglio si tratta delle strade rurali in località Pozzello, Corte Palazzi e via San Giovanni (via Fellini).

Si tratta di vedere quale sarà l’esito della domanda di finanziamento e, tuttavia, l’Amministrazione Comunale intende comunque procedere alla riqualificazione di dette arterie fondamentali per tanti agricoltori e cittadini che giornalmente percorrono queste arterie esterne al centro abitato.

Comunicato a firma dell’Assessore ai LL PP Andrea Tripaldi San Giorgio Ionico