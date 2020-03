CORONAVIRUS: CONOSCERLO PER SCONFIGGERLO – DIRETTA

Scritto da Redazione / marzo 6, 2020 10:30 am /

Giornale Armonia offrirà ai cittadini una visione in ripresa diretta: (giornalearmonia.it/diretta) riguardante la questione Corona Virus. La parola agli esperti per fugare ogni dubbio e incertezze sulla conoscenza problema e su tutto ciò che si può fare per contrastare la diffusione del contagio. Insieme e con intelligenza si può fare argine. Relazioneranno il Dottor Ignazio Aprile Segreterio Regionale della Federazione Italiana Medici di Famiglia per la Regione Puglia, e il Dottor Stefano Fabbiano medico chirurgo di San Giorgio Ionico, modererà il dibattito la Dott. ssa Vittoria Dattoli.

