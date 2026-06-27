“LE GRANDI COSE SONO FATTE DALLA SOMMA DI MOLTE PICCOLE COSE”: ADDIO A CORRADO GRANDE | SAN GIORGIO IONICO

La comunità di San Giorgio Ionico piange la prematura scomparsa a 42 anni di Corrado Grande, Coordinatore Operativo del Gruppo Comunale di Protezione Civile, figura di riferimento per il suo instancabile impegno nel volontariato.

​di Davide Ndoj

​San Giorgio Ionico si è svegliata nel dolore e nel silenzio più profondo. All’età di 42 anni, si è spento Corrado Grande, Coordinatore Operativo del Gruppo Comunale della Protezione Civile di San Giorgio Ionico. Una vita breve ma intensa, spesa al servizio degli altri con umiltà, generosità e senso del dovere che rimarranno scolpiti nella memoria e nei cuori della comunità.

​Corrado era per tutti il punto di riferimento instancabile, il volto amico su cui poter contare in qualsiasi momento. Come recitava il suo motto di vita, ben visibile sul suo profilo Facebook: “Le grandi cose sono fatte dalla somma di molte piccole cose”. Una filosofia che ha incarnato quotidianamente attraverso i suoi gesti, il suo impegno silenzioso e la dedizione verso il prossimo che non conosceva soste.

​La notizia della sua scomparsa ha lasciato attoniti e sconvolti tutti. In queste ore, i social network si sono trasformati in un libro di ricordi e messaggi di cordoglio. Amici e conoscenti hanno voluto stringersi attorno alla moglie, Apollonia Briulotta, alla figlia, ai genitori e a tutti i familiari, distrutti da un lutto incolmabile.

​Toccante il messaggio pubblicato dalla Polizia Locale di San Giorgio Ionico:

​”Con profondo dolore salutiamo Corrado Grande. Corrado è stato un uomo straordinario, un volontario instancabile e un punto di riferimento per tutta la comunità. La sua scomparsa lascia un vuoto immenso nei cuori di tutti gli uomini e le donne della Polizia Locale, che oggi si stringono con profonda commozione alla sua famiglia”.

​​La nostra redazione ha voluto raccogliere il pensiero del Sindaco di San Giorgio Ionico, Mino Fabbiano, per comprendere il peso di questa grave perdita per la città:

​«La scomparsa di Corrado Grande non è solo un dolore privato per la sua splendida famiglia, ma una ferita aperta per l’intero Comune. Ho avuto l’onore di collaborare strettamente con lui in moltissime occasioni, e ciò che mi ha sempre colpito era la sua abnegazione: Corrado non conosceva la parola “no” quando si trattava di mettersi al servizio dei propri concittadini.

​Rappresentava il volto migliore del volontariato, quello fatto di competenza, di presenza costante e di quel silenzioso sacrificio che troppo spesso diamo per scontato. Con la Protezione Civile è stato, per anni, il nostro braccio operativo più affidabile, ma per me è stato innanzitutto un uomo leale e un amico prezioso. A nome mio personale e dell’intera Amministrazione Comunale, ci stringiamo con affetto infinito ad Apollonia, alla figlia, ai genitori e a tutti i suoi cari.»