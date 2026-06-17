OLTRE IL BUIO, LA FORZA DELLA VITA DI LUCA E KRENARE

Di Davide Ndoj

Come la coppia “Orbi et Orbi” abbatte i pregiudizi sui social, trasformando la cecità in un inno all’indipendenza e all’amore

​Nell’era degli influencer patinati, dove l’apparenza spesso regna sovrana, una coppia sta rivoluzionando i social con una lezione di vita autentica e travolgente. Loro sono Luca Barani e Krenare Zylfalari, meglio conosciuti online come Orbi et Orbi, un nome che gioca con ironia sulla loro condizione di persone non vedenti per reclamare il loro spazio nel mondo digitale.

​Non sono i classici creatori di contenuti: sono due giovani che hanno trasformato la disabilità visiva in un potente strumento di narrazione e divulgazione. Incontratisi a Bologna durante un corso professionale per centralinisti, Luca e Krenare hanno costruito un sodalizio umano e professionale solido, culminato nel matrimonio nel 2024. Hanno scelto di non subire passivamente le curiosità del web, ma di anticiparle, rispondendo con un sorriso e una disarmante sincerità alle domande più scomode.

​Il loro canale non è una vetrina di pietismo; è uno spaccato di quotidianità vissuta al massimo: dal cucinare piatti elaborati al truccarsi, fino alla gestione pratica della casa e ai viaggi. Con uno stile brillante, scardinano i pregiudizi che ancora circondano la cecità, dimostrando che l’indipendenza è una conquista quotidiana. Orbi et Orbi ci insegnano una verità fondamentale: la visione non è l’unica via per percepire la realtà. La storia di Luca e Krenare è un inno alla complicità, alla normalità e al coraggio di guardare oltre le apparenze.