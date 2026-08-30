  Attualità  OLTRE CINQUE SECOLI DI ANIMA ARBËRESHE
Attualitàvarie

OLTRE CINQUE SECOLI DI ANIMA ARBËRESHE

RedazioneRedazione30/08/20260
PinterestLinkedInTumblrRedditVKWhatsApp
More stories

Di David Ndoj

Cinquecentotrentotto anni fa, gli storici Capitoli di fondazione davano vita a Hora e Arbëreshëvet, oggi Piana degli Albanesi. Da quel lontano giorno, questa straordinaria comunità in provincia di Palermo ha saputo custodire con fierezza la propria identità, resistendo allo scorrere del tempo.

Attraverso i secoli, tra le antiche pietre del borgo e i magnifici abiti tradizionali tramandati di generazione in generazione, la lingua, le tradizioni e la cultura arbëreshe continuano a vivere, testimoniando un legame mai spezzato con le proprie origini.

Questo anniversario non rappresenta soltanto la memoria di una data, ma il tributo a un popolo che ha saputo trasformare le proprie radici in un ponte vivo tra l’antica terra d’origine e il cuore della Sicilia.

(Foto Mario Caliva)

PinterestLinkedInTumblrRedditVKWhatsApp

Redazione

IL MARE CHE DIVIDE E LA COSCIENZA DI UN CONTINENTE: DA BARI A CEUTA, LA LEZIONE DI ENRICO DALFINO
Related posts
Load more
Read also
Attualità

LORIS CASTRIOTA SKANDERBEGH: EREDITÀ, IDENTITÀ E MEMORIA DI UN NOME CHE ATTRAVERSA I SECOLI

22/01/20260
Load more