ARTISTI IN SCENA: LUIGI MARIANO, L’ANIMA DEL CANTAUTORATO IN VIAGGIO A SAN GIORGIO IONICO

Di Davide Ndoj

Il cantautore Luigi Mariano omaggia la poesia di De Gregori in un intenso live acustico al Teatro “Romeo Leo” di San Giorgio Ionico.

Il talento, quello vero, sa sempre come farsi trovare. Martedì 14 luglio, alle ore 21:00, il Teatro all’aperto “Romeo Leo” di San Giorgio Ionico ospiterà un appuntamento imperdibile: “Guarda che non sono io”, lo spettacolo in cui il cantautore salentino Luigi Mariano omaggia la poesia e la musica di Francesco De Gregori. Accompagnato da piano, chitarra e armonica, l’artista darà vita a una serata di grande fascino, in cui la sua cifra stilistica si fonderà con i brani immortali del “Principe”.

​Cantautore galatonese di adozione romana, Mariano è una figura poliedrica nel panorama della musica d’autore italiana. Con una carriera costruita tra palchi prestigiosi, collaborazioni eccellenti – come quelle con Simone Cristicchi e Neri Marcorè – e una discografia che vanta riconoscimenti di rilievo, tra cui i Premi Civilia per i album Canzoni all’angolo e Mondo acido, il musicista salentino continua a conquistare pubblico e critica.

​La sua è una storia di dedizione profonda, nata tra le note di un vecchio armonium e cresciuta nutrendosi di maestri come Gaber e Springsteen. Chi parteciperà al concerto di San Giorgio avrà l’occasione di ascoltare non solo un interprete sopraffino, ma un artista che ha fatto della ricerca testuale e dell’eleganza sonora la propria missione, trasformando ogni esibizione in un momento di autentica connessione poetica. Un evento da non perdere per chi ama la musica che sa ancora raccontare storie.