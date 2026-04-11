TARANTO RISPONDE COL CUORE: SOLD OUT PER LA SERA DEI MIRACOLI

Musica e solidarietà per l’Oncoematologia Pediatrica: la città si stringe attorno ai suoi piccoli guerrieri con un evento già da tutto esaurito.
Di Davide Ndoj
Il Teatro Orfeo di Taranto si prepara a un nuovo capitolo di amore e musica. Durante la conferenza stampa tenutasi ieri nel foyer, è stato ufficializzato il tutto esaurito per la IX edizione de “La Sera dei Miracoli – Quando incontra l’incanto”, l’atteso evento solidale in programma martedì 14 aprile alle ore 20:00.
Non si tratta di un semplice spettacolo, ma di un vero “abbraccio collettivo” che la comunità dedica ai suoi cittadini più fragili. Il ricavato della serata sarà infatti interamente devoluto al reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale SS. Annunziata. Sotto il claim “Uniamo le voci per i piccoli guerrieri”, la direttrice artistica Miriam Serio ha espresso profonda gratitudine: il sold out raggiunto con largo anticipo testimonia una Taranto generosa, capace di trasformare l’arte in un sostegno concreto per le famiglie del territorio.
lo spettacolo vedrà la partecipazione straordinaria del Maestro Enzo Campagnoli, celebre direttore d’orchestra del Festival di Sanremo. Sul palco si alterneranno: Dario Grassi (presentatore), Antonio Contino (sax), Mimmo Saracino (DJ) ed Eleonora Arnesano (pianista). Un mix di generi pensato per unire il pubblico in un’unica missione. L’appuntamento del 14 aprile promette di essere una notte magica, dove la bellezza delle note diventa uno strumento di speranza per il futuro dei piccoli pazienti.