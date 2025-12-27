CAPODANNO SPETTACOLARE A TARANTO DA YUMMY FUSION: LED SHOW, ALL YOU CAN EAT E DIVERTIMENTO SENZA LIMITI 

Di Davide Ndoj (Articolo sponsorizzato)
Il veglione di Capodanno si accende di emozioni a Taranto con una serata pensata per chi vuole iniziare il nuovo anno nel modo più spettacolare possibile. Se desiderate vivere un’esperienza davvero indimenticabile, lasciatevi conquistare dallo speciale intrattenimento firmato Led Show Eventi, curato con la creatività e l’energia della Ndoj Agency, che dal 1999 regala emozioni.
In programma: Eleonora Arnesano al piano show, Francesco Cassano in consolle, divertimento assicurato con Vincenzo Boccuni, il sorprendente Mistre Led Show (Michael Minei) e la coinvolgente presenza di Giada Petrosino.
L’appuntamento, su prenotazione, è da Yummy Fusion, in via Margottini 25, dove il divertimento incontra il gusto. Ad accompagnare lo show, la formula irresistibile “all you can eat” per mangiare fino a sazietà e brindare senza pensieri.
Luci, performance, atmosfera magica e una proposta gastronomica ricca renderanno la notte di San Silvestro un vero spettacolo per tutti i sensi.
Tutto a un prezzo incredibile: solo 45€!