EDUCARE ALLA LEGALITA’ PER CRESCERE MIGLIORI

Non è stato solo un momento informativo: il convegno dal titolo “Educazione alla Legalità”, organizzato dal Lions Club Taranto – San Giorgio I. “Terra Jonica”, si è rivelato un vero e proprio momento di crescita condivisa, soprattutto per i tanti giovani presenti. Nella location della Cittadella delle Imprese a Taranto, l’iniziativa è riuscita ad entusiasmare generazioni e categorie sociali differenti, alla luce degli argomenti scelti e approfonditi attraverso la competenza ormai accreditata sul territorio, di esperti delle singole materie e che hanno avuto un unico obiettivo: focalizzare l’attenzione sull’importanza, fondamentale, dell’Educazione alla Legalità. Un traguardo attualmente ambizioso, seppure in un contesto civilizzato occidentale del 2023. La cronaca della stringente attualità, infatti, ci porta a riconsiderare nuovamente una priorità il percorso educativo in questione, in grado di ri-partire dalle competenze del mondo degli adulti, per raggiungere i più giovani della società, veri portatori di Futuro.